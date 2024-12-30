وزارة الصحة تكرم 85 متعافيًا ببرنامج العلاج ببدائل الأفيونات

نظمت وزارة الصحة والسكان، احتفالية برعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، لتكريم المتعافين ضمن برنامج العلاج ببدائل الأفيونات، وذلك بحضور الدكتورة كريستينا ألبرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات.

وقالت الدكتور منن عبدالمقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إنه تم تكريم ٨٥ متعافي من الذين تلقوا العلاج بمستشفيات (المطار، العباسية ، الخانكة)، مشيرة إلى أن مدة العلاج تراوحت مابين تسعة أشهر إلى عامين ، وخلال الاحتفال،شارك المتعافين تجاربهم الملهمة ،موضحين كيف ساعدهم البرنامج على تغيير حياتهم للأفضل ، وتحقيق التعافي بعد محاولات عديدة لم تكلل بالنجاح.

وأشارت الدكتورة منن عبدالمقصود إلى أن برنامج العلاج ببدائل الأفيونات حقق نتائج استثنائية، إذ ساهم في مساعدة المرضى على التغلب على الإدمان وتغيير سلوكياتهم بشكل إيجابي، مما أتاح لهم العودة إلى أعمالهم وحياتهم الطبيعية،، حيث يعتمد على تقديم الدواء يوميًا في وحدات خفض الضرر بالمستشفيات القريبة من المرضى، مع الالتزام بجلسات علاجية وتأهيلية منتظمة،مشيرة إلى أن البرنامج لا يعزز حياة المرضى فقط، بل يخفف أيضًا الأعباء المالية عن الدولة عبر تقليل تكاليف إقامة المرضى في المستشفيات.

وأضافت عبدالمقصود أن برنامج العلاج ببدائل الأفيونات يُقدَّم عبر 18 مركزًا ومستشفى موزعين على مستوى الجمهورية، حيث يُصرف العلاج مجانًا للمرضى، إلى جانب جلسات للتأهيل النفسي والاجتماعي تحت إشراف فرق طبية مؤهلة بأعلى المعايير،مؤكدة أن وزارة الصحة تولي أهمية قصوى للصحة النفسية وتوفير الدعم اللازم للمرضى،ودعت المواطنين للتواصل عبر الخط الساخن 16328 للحصول على معلومات حول خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان أو لتقديم الشكاوى والاستشارات النفسية.

حضر الاحتفال الدكتور وليد كمال مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك المعنى بالإيدز، والدكتور أحمد الشرقاوي ، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم بقطاع المعاهد الازهرية، والدكتور أسامة المحمدي المدير التنفيذي لمركز الأزهر للفتوى الإلكترونية نائبا عن فضيلة شيخ الأزهر الشريف والمهندسة إيزيس أمين ممثلة عن اللجنة المجمعية التابعة للكنيسة الارثوذكسية.

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