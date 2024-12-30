نوتنجهام فورست يعود للتألق.. إنجاز تاريخي بقيادة نونو سانتو

يعيش نادي نوتنجهام فورست فترة ذهبية في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، محققًا سلسلة من الانتصارات التاريخية، التي أعادت الفريق إلى الواجهة بعد سنوات من الغياب عن المشهد الكروي الكبير.

تحت قيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو، سجل الفريق إنجازًا غير مسبوق لأول مرة منذ 29 عامًا، بتحقيقه خمسة انتصارات متتالية في البريميرليج، مما جعل منه حديث الساعة في أوساط كرة القدم.

الانتصار الوحيد على ليفربول هذا الموسم

أحد أبرز محطات نوتنجهام فورست هذا الموسم كان فوزه على ليفربول، ليصبح الفريق الوحيد الذي تمكن من إلحاق الهزيمة بالمتصدر هذا الموسم.

هذا الانتصار لم يأتِ صدفة، بل جاء نتيجة تنظيم دفاعي قوي وأداء هجومي مميز جعل الفريق يصنع الفارق في أصعب اللحظات.

فوز تاريخي على ملعب برينتفورد

ضمن سلسلة الانتصارات، نجح نوتنجهام فورست في تحقيق الفوز الوحيد على ملعب برينتفورد هذا الموسم، مما عزز من مكانة الفريق كخصم قوي قادر على تحدي أقوى الفرق على أرضها.

الانتصارات على العمالقة

لم تقتصر إنجازات نوتنجهام فورست على ذلك، فقد تمكن من الانتصار على توتنهام وأيضًا على مانشستر يونايتد في ملعب "الأولد ترافورد"، وهو إنجاز يعكس شخصية الفريق التي بناها نونو سانتو هذا الموسم. الفوز على اليونايتد كان رسالة واضحة أن الفريق لم يعد مجرد منافس عادي، بل أصبح قوة قادرة على التحدي في مختلف المباريات.

كسر عقدة ملعب إيفرتون بعد 25 عامًا

أحد الانتصارات التي أثارت دهشة الجماهير كان الفوز على إيفرتون في ملعب "جوديسون بارك"، وهو أمر لم يحدث منذ يناير 1999. هذا الفوز التاريخي أعاد ذكريات الزمن الجميل للنادي وأظهر روح الفريق القتالية.

تعادل مثير مع تشيلسي

إضافة إلى سلسلة انتصاراته، نجح نوتنجهام فورست في فرض التعادل على تشيلسي في ملعب "ستامفورد بريدج"، وهو إنجاز يعكس قدرة الفريق على التماسك أمام أعتى المنافسين في أصعب الظروف.

عودة الروح بقيادة نونو سانتو

تحت قيادة المدرب نونو سانتو، تحولت نوتنجهام فورست إلى فريق منظم وقوي دفاعيًا وهجوميًا، مما جعله منافسًا شرسًا في الدوري. الروح الجماعية التي بثها سانتو في الفريق جعلت نوتنغهام فورست نموذجًا يُحتذى به للفرق الصاعدة.

بفضل هذه النتائج المبهرة، يواصل نوتنغهام فورست كتابة التاريخ في البريميرليج، مُعيدًا أمجاد النادي الذي سبق له التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا. جماهير الفريق تأمل أن تكون هذه البداية لفصل جديد من الإنجازات في عالم كرة القدم الإنجليزية.