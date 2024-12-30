عزاء شقيقة الفنان سامح الصريطي بحضور نقيب الصحفيين.. صور

استقبل الفنان سامح الصريطي، المعزين في وفاة شقيقته الكاتبة الصحفية نفيسة الصريطى، وذلك بمسجد عمر مكرم بالتحرير. وكان في مقدمة الحضور نقيب الصحفيين خالد البلشى، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، وعدد من الفنانين.

وكان الفنان سامح الصريطى، قد أعلن وفاة شقيقته فى الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، عبر حسابه بموقع موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فائلاً: "إنا لله وإنا اليه راجعون الأم الأخت الصديقة الحبيبة الكاتبة الصحفية نفيسة الصريطى فى ذمة الله، توقف القلب النابض بالحب بعد رحلة طويلة من العطاء.. وتوقفت الحروف عن التعبير.. نسألكم الدعاء".

وكان قد شيع الفنان سامح الصريطى جثمان شقيقته الراحلة الكاتبة الصحفية نفيسة الصريطى، أمس الأحد من مسجد الشربتلي بالتجمع الخامس عقب صلاة الظهر.

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