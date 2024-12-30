روسيا: إجراءات الغرب ضد إعلامنا لن تمر دون رد

طالبت روسيا المنظمات الدولية، برد فعل مناسب إزاء حظر القنوات الروسية على تطبيق "تليجرام" داخل دول الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة ضد وسائل الإعلام الروسية لن تمر بدون رد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الإثنين-: "نطالب المنظمات الدولية المعنية بإصدار تقييم مناسب لمثل هذه التصرفات".. مُضيفة أن موسكو تتوقع ردًا أيضًا من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وممثلي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعنيين بحرية الإعلام.

وأضافت أن مثل هذه الهجمات لن تبقَ من دون رد من الجانب الروسي، مضيفة: "نحتفظ بحق الرد عبر اتخاذ تدابير مماثلة".

كما أشارت المتحدثة إلى أن حجب منصات الإعلام الروسية بمثابة تعزيز لسياسية الغرب الرامية إلى قمع أي بؤر معارضة على الرغم من الالتزامات الدولية التي تضمن الوصول الحر للمعلومات وتنوع الآراء في وسائل الإعلام.