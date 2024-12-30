استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات بمدينة مطاي

تابعت هويدا الشافعى رئيس مركز ومدينة مطاي بمحافظة المنيا، حملات النظافة اليومية بالقرى والأحياء تحت إشراف نواب رئيس المركز.

حيث تم رفع المخلفات بحى شرق المدينة ، منطقه شرق المحطه وأمام وخلف مدرسه التجريبيه ومنطقه كوبري الشيخ عبد المنعم وطريق عمارات ارض الروبه

وتمكنت حملات النظافة رفع المخلفات من أماكن تجميعها بحي شمال المدينه بشارع التجاره وشارع المدينه وشارع المدارس وشارع الثوره ، واستمر حي غرب المدينه في رفع المخلفات من نقاط تجميعها بشوارع ٢٤٢ وشارع الرباط ومطاي البلد وحول مدرسه الشهيد عرفات ومدرسه عثمان بن عفان، ورفع المخلفات من اماكن تجميعها بحى جنوب المدينة منطقه جامع الزاويه والعمراني وشارع الثوره وأمام مدرسه الشعراوي



وأكدت هويده الشافعى رئيس المركز على استمرار حملات النظافه اليوميه بالمدينه والقرى لرفع كفاءة منظومه النظافه بالمركز تحت إشراف الساده نواب رئيس المركز.