ورشة لتعليم “الجرافيك ديزاين والتصوير” بكلية طب أسنان عين شمس لتأهيل الطلاب

نظم نادي الابتكار وريادة الأعمال بكلية طب الأسنان، جامعة عين شمس، ورشة عمل لتعليم أساسيات “الجرافيك ديزاين والتصوير”، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، و الدكتور كريم البطوطي، عميد الكلية، والدكتورة ريهام مجدي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتورة أميرة النجار، مدير النادي.

شهدت الورشة حضور الدكتور إسلام عدلي، مدير iClub بجامعة عين شمس، والمهندس مصطفى مجدي، ممثل مركز iHub.

وأكد الدكتور إسلام عدلي خلال كلمته على أهمية الرؤية الجديدة لمركز الابتكار وريادة الأعمال، ودور وحدة دعم التكنولوجيا في تعزيز الأفكار الابتكارية وتطوير الصناعة المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

قدّم الورشة المدرب عبد الرحمن شريف، حيث تناولت محاضرته أساسيات تصميم الجرافيك، بما في ذلك تصميم العلامات التجارية والإعلانات والبوسترات، بالإضافة إلى تقنيات التصوير الفوتوغرافي باستخدام الكاميرا والموبايل.

وشارك 55 طالباً من برامج التعليم العادي والكريديت في الورشة، التي تميزت بالتفاعل والنقاش مع المدرب، إلى جانب تطبيق عملي مباشر للمهارات المكتسبة.