حصاد نجوم مصر في عالم الاسكواش 2024.. علي فرج يتصدر التصنيف

شهد عام 2024 سيطرة على فرج لاعب نادى وادى دجلة، والمصنف الأول عالميًا، على بطولاته ومساهمته فى تتويج المنتخب الوطنى بالبطولة العالمية، وتصدره للتصنيف العالمى على مدار العام.



وشهد التصنيف العالمى على مدار العام، تربع على فرج على قمته، وحتى أخر تصنيف محافظًا عليها للأسبوع الـ81 على التوالي، برصيد 2267 نقطة، وبفارق 106 نقطة عن مصطفى عسل لاعب بالم هيلز وأقرب منافسيه.



وحصد على فرج خلال هذا الموسم 8 بطولات، منها قيادة المنتخب الوطنى بالتتويج ببطولة العالم لمنتخبات الإسكواش 2024.

فيما تأهل للنهائى 14 مرة خلال العام المنقضى، بينما حصد جائزة فردية هذا الموسم من رابطة المحترفين.



وجاء حصاد على فرج لعام 2024 كالتالى:

- الحفاظ على صدارة التصنيف العالمى طوال العام.

- التتويج مع منتخب مصر بلقب بطولة العالم للإسكواش فرق منتخبات الرجال.

- الفوز بجائزة روح الإسكواش من رابطة المحترفين عن الموسم 2023-2024.

- التتويج بلقب بطولة الأبطال للاسكواش في مدينة نيويورك فى يناير.

- التتويج بلقب بطولة هيوستن المفتوحة 2024 فى فبراير.

- التتويج بلقب بطولة ويندى سيتي المفتوحة للاسكواش فى فبراير .

- التأهل إلى نهائى بطولة أوبتاسيا المفتوحة للإسكواش 2024، فى مارس والحصول على وصافة البطولة.

- التأهل إلى نهائى بطولة "بلاك بول" المفتوحة، فى أبريل والحصول على وصافة البطولة.

- التتويج بلقب بطولة الجونة المفتوحة للإسكواش 2024، فى أبريل.

- التأهل إلى نصف نهائى بطولة العالم بالقاهرة World Championships فى مايو .

- التأهل إلى نهائى بطولة إنجلترا المفتوحة، فى يونيو والحصول على وصافة البطولة.

-️ التتويج بلقب بطولة العظماء الثمانية، فى يونيو.

- التأهل إلى نهائى بطولة مصر المفتوحة فى سبتمبر، والحصول على وصافة البطولة.

- التأهل إلى نهائى بطولة باريس المفتوحة، فى سبتمبر والحصول على وصافة البطولة.

- التأهل إلى نصف نهائى بطولة قطر كلاسيك للاسكواش فى أكتوبر .

- التتويج بلقب بطولة أمريكا المفتوحة فى أكتوبر.

- التتويج بلقب بطولة سينغافوره فى نوفمبر.

- التأهل إلى نهائى بطولة "هونج كونج" فى نوفمبر والحصول على وصافة البطولة.