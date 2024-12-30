الأهلي وإنبي.. رامي ربيعة يعنف زميله بالفريق أحمد نبيل كوكا

دخل رامي ربيعه قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مشادة كلامية مع أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق خلال الشوط الثاني، وبعد نهاية مباراة الأهلي و إنبي في الدوري.

واكتفى الأهلي بالتعادل السلبي مع إنبي في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب المقاولون العرب في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقام رامي ربيعة بتعنيف “كوكا” أكثر من مرة خلال الشوط الثاني وعقب نهاية المباراة بسبب الأخطاء التي ارتكبها أحمد نبيل كوكا في التغطية والرقابة على لاعبي إنبي وكادت تكلف الأهلي خسارة المباراة في الدقائق الأخيرة.

كما وجه رامي ربيعه اللوم الزملائه عقب نهاية اللقاء على غياب التركيز الذي تسبب في خسارة نقطتين في مشوار الفريق بالدوري.