ننشر أسماء الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وكيل مؤسسين حزب الجبهة الوطنية، أسماء الهيئة التأسيسية للحزب وجاءت كالتالي:

عاصم الجزار، وضياء رشوان ، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وسحر نصر وزيرة الاستثمار السابق، والمستشار الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان السابق، والسيد القصير وزير الزراعة السابق، والمستشار محمد فرج حسام الدين رئيس مجلس الدولة السابق، والمهندسة داليا السعدني عضو مجلس النواب، ومحمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، والدكتورة إيمان كريم رئيس المجلس القومي للإعاقة، والمهندس هاني محمود ، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين، والدكتورة نهى طلعت عبد القوى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق السابق، ورجل الأعمال عصام إبراهيم جمعة، وأحمد سعيد شلبي، رئيس قسم الهندسة المعمارية بهندسة القاهرة، ويوستينا رامي من تنسيقية شباب الأحزاب ، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق ، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ، والمستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية السابق، والمهندس محمد غراب رئيس نادي الصيد، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، والدكتور محمد ربيع ناصر رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة جهاد جلال عامر عضو مجلس النواب السابق، والنائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، وأحمد رسلان عضو مجلس النواب السابق، وياسر عبدالمقصود رجل الأعمال، ورجل الأعمال محمد الأمين الدخميسي، وسامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، وفريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، وأسامة العبد عضو مجلس النواب، واللواء أحمد ضيف محافظ الأقصر السابق، ويوسف عامر عضو مجلس الشيوخ، اللواء أحمد محمد سعد ، وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، وعبد الحميد كامل عضو مجلس النواب السابق، والفنان سامح الصريطي، والشيخ سيد الإدريسي شيخ الطرق الصوفية، وعايدة محي الدين أبو بكر الأمين العامة لنقابة العاملين بالبترول، وأحمد الحمماصي من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، والمهندس أحمد عبد القادر محافظ القليبوبية الأسبق، ودينا عبدالكريم عضو مجلس النواب، الشيخ فايز أبو حرب عضو مجلس النواب، ورجل الأعمال كامل أبو علي، ورجل الأعمال أيمن الجميل ، ويوسف القعيد، وأحمد رفعت عضو مجلس النواب السابق، والإعلامي محمد مصطفى شردي، الفريق محمد طارق، والدكتور عمرو عبد الرحمن بصيلة .