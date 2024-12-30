المشدد 7 سنوات وغرامة لمتهم في الاتجار بالهيروين وإحراز سلاح ناري بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 7سنوات ، وغرامة مائة وخمسين ألف جنيه في الاتجار بالهيروين وإحراز سلاح ناري وذخيرة بمنطقة المرج.

وتلقت مديرية أمن القاهرة، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مفاده ضبط ا.ا عاطل ،وبحوزته مواد مخدرة من مادة الهيروين بدائرة القسم.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تبين أن المتهم عاطل و يمارس نشاطا بالاتجار في المواد المخدرة، وخاصة مخدر الهيروين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم.

وبتفتيشه تبين وجود كيس بلاستيكي بحوزته 30 لفافة من مخدر الهيروين وميزان رقمي وسلاح ناري وذخيرة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.