دول مجلس التعاون الخليجي تجدد تأكيدها على سيادة سوريا ووحدة أراضيها

وصل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، اليوم الإثنين، إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة تأتي في إطار التوصيات الصادرة عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون، تعبيرًا عن تمسك دول المجلس بالمبادئ الأساسية التي تضمن سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.

وفي تصريح له خلال الزيارة، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن "هدف زيارتنا لدمشق هو نقل رسالة موحدة بوقوف دول المجلس إلى جانب سوريا".

وأضاف “البديوي”: "زيارتنا تهدف إلى نقل رسالة بدعمنا لسوريا سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا، ونحن نؤكد على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها".

كما جدد “البديوي” موقف دول المجلس الثابت حول قضية الجولان المحتل، قائلاً: "دول المجلس تجدد موقفها الثابت من أن الجولان هو أرض سورية، وتدين كافة محاولات التوسع الاستيطاني في تلك الأراضي".

وفي ختام تصريحاته، شدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على أن "دول المجلس جادة في دعم سوريا وشعبها في كافة المجالات، وذلك ضمن إطار تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".