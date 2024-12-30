بيراميدز يفوز على الجونة ويتقاسم صدارة الدوري مع الزمالك

انتهت منذ قليل، المباراة التي تجمع بين فريقي الجونة وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري .

استطاع فريق بيراميدز، الفوز على صاحب الأرض، بهدف نظيف بقدم اللاعب دودو الجباس ليكسب ثلاث نقاط جديدة تضاف لرصيده ويواصل الانتصارات، ويتقاسم صدارة الدوري بالتقاسم مع الزمالك، ويصبح رصيده ١٤ نقطة ، رغم غياب 12 لاعبًا عن التشكيل.

ليستمر نزيف الخسائر لفريق الجونة ، وخسارة فرصة جديدة لتحسين رصيده.

وكان قد سيطر التعادل السلبي علي الشوط الاول للمباراة ، رغم سيطرة فريق بيراميدز على الكرة ومحاولته لإحراز أهداف في الدقائق الاول من عمر المباراة، فيما حاول فريق الجونة بالدفع بثلاثي الهجوم .

وأضاع فريق بيراميدز اكثر من فرصة لتسديد هدف قوي في شباك الجونة في الدقائق الأولي ونجح حارس الجونة في تصدي، وكان قد احتسب حكم اللقاء دقيقة إضافية كوقت بدل ضائع في الدقيقة ٤٥.

وفي الدقيقة ٤٥، تم احتساب خطا لصالح لاعب الجونة أحمد العش بعد تدخل محمد حمدي في ملعب الجونة الدفاعي .



وكان تشكيل الجونة أمام بيراميدز كالاتي :

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: أحمد مجدي كهربا، أحمد العش، أحمد حسام، أليو جاتا.

خط الوسط: بلال السيد، عبد الجواد تعلب، نور السيد.

خط الهجوم: أوجو صامويل، أونو راندريانانتياينا، علي الزاهدي.

ويتواجد على دكة البدلاء: حسن شاهين، أحمد شوشة، عصام صبحي، رضا صلاح، حسام إيفونا، أحمد عبد الرسول، أحمد رضا، مازن ياسر وشامسو كابير.

اما فريق بيراميدز فجاء تشكيله :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - بلاتي توريه - صديق إيجولا.

خط الهجوم: يوسف أوباما.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد ميهوب - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - يوسف أسامة - دودو الجباس - فيستون ماييلي.