مجلس أمناء العاشر يستعرض عددًا من القضايا التنموية لتحسين جودة الخدمات

عقد مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، اليوم الاثنين ، جلسته الثانية عشرة برئاسة الدكتور محمد حلمي، وبحضور المهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية المدينة، والدكتور محمد حلمي رئيس مجلس الامناء، وأيمن رضا، وكيل المجلس ورئيس اللجنة التنفيذية، وأحمد عبد الرؤوف، وكيل المجلس عن المجتمع المدني، والسادة اعضاءالمجلس الموقر ،إلى جانب ممثلي الجهات التنفيذية والخدمية.

استعرض المجلس خلال الجلسة عددًا من القضايا التنموية والخدمية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة لسكان المدينة وتعزيز الخدمات المقدمة لهم.

أبرز القرارات والمقترحات التي تمت مناقشتها:

تم بحث إنشاء خطوط نقل داخلي تغطي التوسعات الجديدة بالمدينة، بالإضافة إلى خطوط نقل خارجي تسهل الربط بين المدينة والمناطق المجاورة.

طرح المجلس مقترح إنشاء حارة خدمة موازية للطريق الرئيسي لتخفيف الضغط المروري، خاصة خلال أوقات الذروة، بداية من حديقة الكفراوي وحتى المرحلة الأولى. وأوضح المهندس علاء عبد اللاه أن المشروع يتضمن إنشاء حارة ثالثة بجانب الحارتين الحاليتين لتعزيز انسيابية الحركة المرورية.

إقامة مجمعات استهلاكية وأفران:

تم اقتراح إنشاء مجمعات استهلاكية وأفران جديدة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للسكان، مما يساهم في تلبية احتياجاتهم اليومية.

تطوير حديقة الكفراوي:

أعلن رئيس جهاز المدينة عن خطة لتطوير حديقة الكفراوي، وفتحها أمام الجمهور بمقابل رمزي، مع تحسين الخدمات المتوفرة بها لتصبح متنفسًا حضريًا يلبي تطلعات السكان.

حلول لمشكلة الكلاب الضالة:

أفاد المهندس علاء عبد اللاه أنه تم تخصيص مكان في الحي الحادي عشر لإدارة الطب البيطري، بهدف جمع الكلاب الضالة والتعامل معها بطرق تضمن الحفاظ على الصحة العامة.

**ناقش المجلس مقترحًا بمراعاة احتياجات ذوي الهمم في المشروعات المستقبلية. وأكد رئيس الجهاز أن هذه المعايير سيتم تضمينها في جميع المشروعات الجديدة لضمان توفير بيئة خدمية شاملة.

أكد مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان التزامه المستمر بتقديم حلول عملية ومستدامة لتحسين الخدمات المقدمة للسكان، مشددًا على أ

اجتماع مجلس الأمناء بالعاشر من رمضان

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