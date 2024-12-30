محافظ الأقصر يوجه بزيادة نسبة اصطفاف المعدات لمواجهة الكوراث إلى 65%.. صور

وجه المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بزيادة نسبة اصطفاف المعدات إلى ٦٥%، وذلك خلال اجتماع المحافظ مع لجنة الأزمات والكوارث لمناقشة إجراءات الاصطفاف وذلك فى إطار جاهزية المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث، وجاهزية مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، وتحديد توقيت جاهزية الاصطفاف لكل الجهات بالمحافظة لتصويرها.

واستمع محافظ الاقصر خلال الاجتماع إلى شرح تفصيلى عن اصطفاف كامل بنسبة ٥٠% لكل مراكز ومدن المحافظة، وبمشاركة جهات اخرى مثل شركة مياه الشرب ومرفق الأسعاف وشركة الكهرباء، وذلك بمنطقة الحسينية بمركز الطود جنوب محافظة الأقصر وشاهد فيديو لهذا الاصطفاف، وسيناريو حي لإخلاء مدرسة تعليم أساسي بمركز أرمنت.

وخلال الإجتماع طالب محافظ الأقصر بزيادة نسبة الاصطفاف إلى ٦٥%، وزيادة الجهات المشاركة كما وجه بالاهتمام باللافتات الموجودة أمام كل جهة وطباعتها بشكل يليق بالحدث وتجهيز الأعلام ومراجعة موقع الاصطفاف مع مديرية الطرق ورش الطريق بالمياه وتسويته فى حال إذا ما احتاج مع ضرورة زيارة موقع الاصطفاف على الطبيعة خلال الأسبوع الجاري، كما وجه محافظ الأقصر بمشاركة جهات أخرى والتزام الأشخاص بالوقوف فى أماكنهم أمام كل جهة يمثلونها.

محافظ الأقصر يستمع إلى سيناريوهات حياة الأزمات والكوارث

واستمع محافظ الأقصر، إلى سيناريوهات حية عن الأزمات، واستعرض إجابة كل جهة مختصة مثل سيناريو بقعة زيت فى مياه النيل، أو انفجار ماسورة مياه، واستعرض سيناريوهات مع شركة الكهرباء ومرفق الاسعاف وشركة الغاز الطبيعي.

حضر الاجتماع، كلًا من أحمد وزيرى السكرتير العام لمحافظة الأقصر، ومحسن الشامى مدير الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

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