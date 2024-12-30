استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات بمركز بني مزار بالمنيا

تابعت إكرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار، حملات النظافة المستمرة بأحياء المدينة.

وشددت على رؤساء الأحياء بضرورة رفع المخلفات أول بأول للحفاظ على صحة المواطنين والبيئة.

كما قام حى جنوب وحى شرق باعمال نظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وتم رفع المخلفات بطريق البحر وشارع أبو حسيبة وشارع الحرية وشارع العاشر وشارع الجمهورية وشارع الثورة .



كما تم كنس الشوارع ورفع نقاط القمامة، وتفريغ صناديق المخلفات بالفترتين الصباحية والمسائية لتحسين منظومة النظافة .

كما تم تهذيب الأشجار بجوار مسجد عمر بن الخطاب لظهور الحى بالمظهر الجمالى اللائق.