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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

نقيب أطباء القاهرة تفتتح تطوير أقسام الرعاية المركزة بمستشفى برج مينا

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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افتتحت الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة ، أعمال تطوير أقسام الرعاية المركزة والكلي بمستشفى برج مينا التخصصي بمصر الجديدة

جاء ذلك بحضور الدكتور عماد سلطان أمين الصندوق، والدكتور جوزيف وحيد الأمين العام المساعد، ولفيف من كبار الأطباء و فرق العمل بالمستشفى

وقال الدكتور مينا سمعان مدير عام المستشفي، إن أعمال التوسع والتطوير تأتي في إطار دور القطاع الخاص الصحي في دعم ومساندة جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمرضى بجودة عالية و تكلفة مناسبة.

ومن جانبها أشادت الدكتورة شيرين غالب ، بعناية مقدمي الخدمات الصحية و حرصهم على تحديث منظومة الرعاية لتكون مواكبة لاحدث التكنولوجيا 
وكذلك ما لمسته من حرص على راحة المرضى والمترددين على العيادات الخارجية ،من حيث النظافة والنظام وجودة الخدمة المقدمة

وأكد الدكتور عماد سلطان ، على الدور الهام للقطاع الخاص الطبي في تقديم الرعاية الصحية جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي ، على مستوى تقديم العلاج وكذا إتاحة مزيد من الفرص للاستفادة من خبرات كبار الأطباء

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