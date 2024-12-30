اكتشاف مقبرة جماعية في حلب.. وتحقيقات لتحديد هوية الضحايا

أفادت وسائل إعلام رسمية في سوريا، يوم الاثنين، باكتشاف موقع يحتوي مقبرة جماعية في إحدى مناطق مدينة حلب.

وجرى الاكتشاف بعد تلقي الجهات المعنية بلاغًا من أحد سكان المنطقة.

ووفقًا للمعلومات الواردة من السلطات السورية، تحركت فرق مختصة إلى الموقع لفحص الوضع، بقيادة أحد كبار المسؤولين الأمنيين في محافظة حلب.

وتم استدعاء فرق الإنقاذ للعمل على التحقق من طبيعة الموقع والبدء في الإجراءات اللازمة للتعامل مع الوضع.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية عبر قنواتها الرسمية أنه سيتم استخدام تقنيات حديثة لتحديد هوية الضحايا، بما في ذلك فحص المادة الوراثية.

وفي سياق متصل، نشرت منظمة معنية بحقوق الإنسان تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها تقريرًا حديثًا حول وجود موقع مشابه بالقرب من العاصمة دمشق، حيث قُدّر عدد الجثث فيه بعشرات الآلاف.

وأكد رئيس المنظمة، خلال تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام دولية، أن الموقع المذكور يقع في منطقة تقع إلى الشمال من العاصمة السورية، وتم تحديده بعد سنوات من البحث والتوثيق.

وتواجه السلطات السورية اتهامات دولية طويلة الأمد تتعلق بوقائع قتل خارج إطار القانون، وهي اتهامات قوبلت بالنفي المستمر من قبل الحكومة السورية، التي تصف هذه الادعاءات بأنها حملات دعائية مضللة تهدف إلى تشويه سمعتها.