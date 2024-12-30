رئيس مدينة بني مزار بالمنيا تتابع تطوير منظومة التوك توك

تابعت إكرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار بمحافظة المنيا تطوير منظومة المواقف والتوك توك.

وفي إطار الحرص على ضبط وتطوير منظومة نقل الركاب بما يضمن حسن تقديم الخدمات والحفاظ على الأمن والسلامة للمواطنين، قامت ادارة المواقف بالوحدة المحلية ببنى مزار بالاستمرار فى تقنين اوضاع التوك توك، حيث تم وضع اللوحات المعدانية بالرقم على بعض التكاتك التى تم ترخيصها.

حيث يتم فتح ملف لكل توك توك يتضمن (رقم الموتور - رقم الشاسيه - اسم المالك - اسم سائق التوك توك ان كان غير المالك - الرقم التعريفي للتوك توك - صحيفة حالة جنائية حديثة للمالك / السائق - تحليل مخدرات للمالك او السائق حسب الأحوال - لا يقل سن سائق التوك توك عن ١٨ عاماً - خط السير المحدد له وتعريفة الركوب مع تحصيل مقابل خدمة ١٠٠٠ جنيه لصندوق خدمات المحافظة - ويتم تجديد هذا الملف بصفة سنوية نظير سداد مبلغ ٢٠٠ جنيه مصروفات تجديد.

وأهابت الوحدة المحلية مالكى التوك توك بسرعة التوجه لادارة المواقف بالمركز لعمل الملف الخاص بالتوك توك منعا للتعرض للمسائلة القانونية مع استمرار الحملات لحين توفيق أوضاع التوك توك ببنى مزار.