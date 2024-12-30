وزير الشؤون النيابية ومفتي الجمهورية السابق يشاركان في مؤتمر تدشين حزب الجبهة الوطنية

حضر منذ قليل؛ المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، للمشاركة في مؤتمر تدشين حزب الجبهة الوطنية بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية.

وكان أوضح الدكتور عاصم الجزار، أن تدشين حزب الجبهة الوطنية يأتي بعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات المكثفة، بهدف إثراء الحياة السياسية والحزبية في مصر.

وأكد أن الحزب الجديد، يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية من خلال رؤية وطنية تستند إلى تحقيق التوازن بين الموالاة والمعارضة لخدمة المصلحة الوطنية العليا.

وأشار الجزار إلى أن الحزب يسعى لتوحيد كافة التوجهات الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة وإعلاء مصلحة الوطن، كما يعمل على صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب القائمة، وتدشين تحالف سياسي قوي استعداداً للانتخابات المقبلة.

وأوضح أن اللقاءات التحضيرية شملت رموزاً سياسية ووطنية من مختلف الأطياف، بالإضافة إلى الشباب وكوادر الفن والثقافة والإعلام، بهدف بناء رؤية مشتركة تعبر عن تطلعات الشعب المصري.

يُذكر أن حزب الجبهة الوطنية يتبنى شعار “مصر للجميع”، مؤكداً التزامه بالعمل الجاد لإيجاد حلول عملية للتحديات الوطنية وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات السياسية.