ads
الإثنين 30 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

وزير الشؤون النيابية ومفتي الجمهورية السابق يشاركان في مؤتمر تدشين حزب الجبهة الوطنية

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حضر منذ قليل؛ المستشار محمود فوزي  وزير الشؤون النيابية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، للمشاركة في مؤتمر تدشين حزب الجبهة الوطنية بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية.

وكان أوضح الدكتور عاصم الجزار، أن تدشين حزب الجبهة الوطنية يأتي بعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات المكثفة، بهدف إثراء الحياة السياسية والحزبية في مصر.

وأكد أن الحزب الجديد، يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية من خلال رؤية وطنية تستند إلى تحقيق التوازن بين الموالاة والمعارضة لخدمة المصلحة الوطنية العليا.

وأشار الجزار إلى أن الحزب يسعى لتوحيد كافة التوجهات الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة وإعلاء مصلحة الوطن، كما يعمل على صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب القائمة، وتدشين تحالف سياسي قوي استعداداً للانتخابات المقبلة.

وأوضح أن اللقاءات التحضيرية شملت رموزاً سياسية ووطنية من مختلف الأطياف، بالإضافة إلى الشباب وكوادر الفن والثقافة والإعلام، بهدف بناء رؤية مشتركة تعبر عن تطلعات الشعب المصري.

يُذكر أن حزب الجبهة الوطنية يتبنى شعار “مصر للجميع”، مؤكداً التزامه بالعمل الجاد لإيجاد حلول عملية للتحديات الوطنية وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات السياسية.

مؤتمر تدشين حزب الجبهة الوطنية وزير الشؤون النيابية مفتي الجمهورية السابق الحياة السياسية والحزبية في مصر