الأرصاد تحذر: طقس رأس السنة شديد البرودة والحرارة تصل لـ8 درجات.. فيديو

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على البلاد خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع بداية العام الجديد 2025.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وأوضحت منار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تحسن نسبي في درجات الحرارة والأحوال الجوية بداية من يوم الأربعاء المقبل.

وتابعت عضو هيئة الأرصاد: الأجواء حاليًا مستمرة في البرودة الشديدة حتى غدًا في عدد من المحافظات الساحلية والوجه البحري، مشيرةً إلى أن الحرارة ستصل ليلة رأس السنة إلى 8 درجات مئوية.

وأضافت منار غانم، أنه من المتوقع أن يكون هناك أمطار تتراوح بين خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق الساحلية مثل مطروح والإسكندرية، وعدد من مناطق الوجه البحري مثل دمياط.