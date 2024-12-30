بورصة الدواجن.. قفزة في أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024

شهدت أسواق الدواجن والبيض في مصر اليوم، الإثنين 30 ديسمبر 2024، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، مما أثار قلق المستهلكين والمربين على حد سواء.

أسعار الدواجن

الفراخ البيضاء: سجل سعر الكيلو في المزرعة حوالي 74 جنيهًا، بينما بلغ للمستهلك نحو 84 جنيهًا.

الفراخ البلدي: بلغ سعر الكيلو في المزرعة 105 جنيهات، وفي المحلات للمستهلكين حوالي 115 جنيهًا.

الفراخ الساسو: سجل الكيلو في المزرعة 87 جنيهًا، وللمستهلك حوالي 90 جنيهًا.

أمهات الفراخ البيضاء: بلغ سعر الكيلو في المزرعة 60 جنيهًا.



أسعار البيض

البيض الأبيض: تراوح سعر الكرتونة في المزرعة بين 145 و148 جنيهًا.

البيض الأحمر: تراوح سعر الكرتونة بين 147 و150 جنيهًا.

البيض البلدي: بلغ سعر الكرتونة بين 134 و135 جنيهًا.

أسباب الارتفاع

يرجع هذا الارتفاع في الأسعار إلى عدة عوامل، منها زيادة تكاليف الأعلاف والطاقة، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب مع اقتراب نهاية العام.

تأثير الارتفاع على المستهلكين:

أثار هذا الارتفاع استياء المستهلكين، خاصة مع تزايد الأعباء الاقتصادية.

توقعات السوق

توقع الخبراء استمرار التقلبات في الأسعار خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية استقرارها بعد انتهاء موسم الأعياد.