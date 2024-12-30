4 دقائق حسمت الجدل حول تحطم الطائرة الكورية المنكوبة.. ماذا حدث؟

قد يكون الوقت الفاصل بين إبلاغ الطيار عن اصطدام طائرة كوريا الجنوبية بالطيور وسقوطها مفتاحا لكشف واحدة من أسوأ الكوارث الجوية في العالم منذ سنوات، فبعد تأخير دام 30 دقيقة، كان طيار طائرة الخطوط الجوية جيجو التي كان على متنها 181 شخصا يستعد للهبوط في وجهته في جنوب غرب كوريا الجنوبية، صباح الأحد، عندما حذره برج المراقبة من وجود أسراب من الطيور في المنطقة.

4 دقائق حسمت الجدل حول تحطم الطائرة الكورية المنكوبة

وبعد دقيقتين، في الساعة 8:59 صباحًا بالتوقيت المحلي للبلدة، أبلغ الطيار عن "اصطدام طائر" و"حالة طوارئ"، حسبما قال المسؤولون، وأخبر برج مراقبة الحركة الجوية في مطار موان الدولي أنه سيفعل "دورانًا حول" الطائرة، أي أنه سيلغى محاولته الأولى للهبوط ويدور حول نفسه في الهواء استعدادًا لمحاولة ثانية، لكن يبدو أنه لم يكن لديه الوقت الكافي للدوران حول الطائرة بالكامل، وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الامريكية.

ولكن بعد دقيقة واحدة فقط، اقترب الطيار المخضرم ــ الذي أمضى نحو سبعة آلاف ساعة طيران في حياته المهنية ــ من المدرج من الاتجاه المعاكس، من الشمال إلى الجنوب، وبعد ثلاث دقائق، في الساعة 9:03 صباحا، اصطدمت طائرته، الرحلة 7C2216 التابعة لشركة طيران جيجو، بهيكل خرساني قبالة الطرف الجنوبي للمدرج، وتحولت إلى كرة من اللهب.

وقُتل جميع من كانوا على متن الطائرة البالغ عددهم 181 شخصًا، باستثناء شخصين، وكان معظمهم من الكوريين الجنوبيين العائدين إلى ديارهم بعد إجازة عيد الميلاد في تايلاند، وكان الحادث أسوأ كارثة طيران على الأراضي الكورية الجنوبية والأكثر دموية على مستوى العالم منذ حادثة طائرة ليون إير الرحلة 610 في عام 2018، عندما توفي جميع من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصًا.

وبينما كان المسؤولون يتسابقون للتحقيق في الحادث، برز سؤال محوري بين المحللين: ماذا حدث خلال الدقائق الأربع بين بلاغ الطيار العاجل عن اصطدام الطيور وسقوط الطائرة المميت؟

وأظهرت لقطات للطائرة من طراز بوينج 737-800 وهي تهبط في المطار انزلاقها على المدرج دون نشر عجلات الهبوط، وبينما كانت تندفع على بطنها، محاطة بما يشبه سحب الغبار والدخان والشرارات، لم تتمكن من إبطاء سرعتها قبل الاصطدام بالهيكل الخرساني على بعد 820 قدمًا من نهاية المدرج.

وقال هوانج هو وون رئيس جمعية كوريا لأمن الطيران "السؤال الكبير هو لماذا كان الطيار في عجلة من أمره للهبوط؟".

وقال هوانج إن الطيارين عندما يخططون للهبوط على بطن الطائرة فإنهم عادة ما يحاولون كسب الوقت، من خلال التخلص من الوقود الزائد في الجو وإتاحة الوقت لطاقم الأرض للاستعداد للطوارئ، ولكن يبدو أن طيار شركة جيجو إير قرر أنه لا يملك مثل هذا الوقت، كما قال، وقال السيد هوانج: "هل فقد كلا المحركين؟ هل كان قرار الهبوط بهذه السرعة خطأ بشريًا؟"

وأضاف هوانج: "هل فقد كلا المحركين؟ هل كان قرار الهبوط بهذه السرعة خطأ بشريًا؟".

وتمكن المسؤولون من استعادة "الصندوق الأسود" للطائرة، وهو مسجل طيران إلكتروني يحتوي على صوت قمرة القيادة وبيانات طيران أخرى من شأنها أن تساعد في التحقيق في حوادث الطيران.

وقال جو جونج وان، مدير سياسة الطيران بوزارة الأراضي والبنية الأساسية والنقل، إن الجهاز تعرض لتلف جزئي، لذا قد يستغرق الأمر بعض الوقت لاستعادة البيانات.

وبما أن التحقيق لا يزال في مرحلة أولية، فقد حرص المسؤولون على عدم الإدلاء بأي تصريحات استباقية بشأن الأسئلة التي نشأت عن الحادث، بما في ذلك ما إذا كان محركا الطائرة معطلين عند هبوطها، لكن الخبراء الذين شاهدوا لقطات الهبوط قالوا إن الطائرة بدت وكأنها تعرضت لمجموعة قاتلة من العوامل التي جعلت الحادث أسوأ بكثير مما كان يمكن أن يكون.

ويبلغ طول مدرج مطار موآن عادة 9200 قدم، ولكن عندما هبطت طائرة جيجو إير، لم يكن من الممكن استخدام سوى 8200 قدم منه بسبب أعمال البناء الجارية لتوسيع المدرج، (ومع ذلك، يقول المسؤولون إن هذا الطول كافٍ لهبوط طائرات 737-800)، وفي يوم الأحد، أخطأت الطائرة أيضًا منطقة الهبوط المعتادة وهبطت بدلاً من ذلك على طول المدرج أكثر من المعتاد.

وقال خبراء الطيران إن قائد الطائرة بدا عاجزا عن التحكم في محركاتها وعجلات الهبوط أثناء هبوطها، مما حرمه من اثنتين من الوسائل الثلاث الرئيسية لإبطاء الطائرة: فرامل عجلات الهبوط ودفع المحركات للخلف. وأضافوا أن الطائرة لم تنشط رفارف أجنحتها، وهي وسيلة أخرى لخفض السرعة.

كانت الطائرة تسير بسرعة كبيرة لدرجة أنها تجاوزت المدرج واصطدمت مباشرة بهيكل خرساني محاط بتل من التراب. تم بناء الهيكل لتثبيت ما يسمى بهوائي تحديد الموقع، والذي يساعد الطيار في الحفاظ على مسار الاقتراب الصحيح.

وقال جو إن مثل هذا الهيكل الخرساني تم العثور عليه في مطارات أخرى في كوريا الجنوبية والخارج، وقال إنه تم بناؤه وفقًا للقواعد، لكن الحكومة تخطط للتحقيق فيما إذا كان ينبغي مراجعة القواعد في أعقاب تحطم طائرة جيجو.

وقال بعض الخبراء، بما في ذلك السيد هوانج، إنه لو لم يكن هناك مثل هذا الهيكل الخرساني أو لو تم تثبيت الهوائي على حامل أكثر قابلية للكسر، فربما كانت الطائرة قد تجنبت المأساة، لكنهم أكدوا أيضا أن مشكلة الطائرة بدأت قبل اصطدامها بالهيكل.

وقال بايك سونج جو، أستاذ السلامة العامة في جامعة أوبن سايبر في كوريا: "إن مشكلة المحرك لا تعني بالضرورة مشكلة في عجلات الهبوط؛ فالأمران ليسا مرتبطين بالضرورة، ولكن في هذه الحالة، يبدو أن الأمرين قد حدثا، مما أجبر الطائرة على اتخاذ قرار بالهبوط على بطن الطائرة في غضون دقائق".

حتى لو فقدت الطائرة أحد محركاتها بسبب اصطدام طائر، فإن الطيار لا يزال بإمكانه تشغيل مضخة هيدروليكية لخفض عجلات الهبوط بقوة المحرك الآخر، كما قال جي واي جونج، خبير الطيران في جامعة خيونجوون في كوريا الجنوبية.

وقال المحللون: إنه في حالة توقف المحركين عن العمل، فإن الطيار ما زال بإمكانه خفض عجلات الهبوط يدويا. ولكن نظرا للطريقة المتسرعة التي حاول بها الطيار الهبوط، فقد لا يكون لديه الوقت الكافي، على حد قولهم.