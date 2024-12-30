الإفتاء تحسم الجدل: التهنئة بالعام الجديد جائزة شرعا

أفادت دار الإفتاء المصرية بالرد علي فتوي أثيرت علي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، واتصالات هاتفيه لعدد كبير من الأشخاص عن التهنئة بالعام الجديد، وكان الرد كالتالي بأنه جائزة شرعا ففيها الاستجابة للأمر القرآنى العام بتذكر أيام الله تعالى، وما فيها من نعم وعظة وأيات قرأنية ؛ قال تعالى: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ﴾ ( إبراهيم: 5)، وتجدد الأيام على الناس هو من واجب النعم التى يجب الشكر عليها.

ويذكر أن دار الافتاء؛ أصدرت حملة جديدة بعنوان "سلوك المسلم في استقبال العام الجديد"، والهدف من الحملة: الفهم الصحيح بسماحه وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف ومدي أهمية استمرار المسلم في المحافظة على المبادئ والأخلاق الدينية في العام الجديد، والتزام سلوكه بضوابط الشرع الوسطي دون تعصب ، ومحاسبة نفسه على ما مضى، ومجاهده النفس في الحياة عامة ، وتحفيز المجتمع على تبني القيم الدينية الصحيحة في كل زمان ، والبعد عن كل ما هو منافي لذلك من الأقوال والأفعال .

اما الرسالة الدينية الصحيحة : التأكيد على القيم الإسلامية، وتعزيز القيم الدينية مثل حسن الخلق، والتوبة، ومحاسبة النفس ومجاهدتها، والإخلاص، والتعاون، عام جديد من خلال التمسك بتعاليم الدين: تسليط الضوء على أن الرجوع إلى تعاليم الإسلام يمثل فرصة لبدء عام جديد يدعم السلام الداخلي والرضا النفسي .