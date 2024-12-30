قدمت الإعلامية رغدة منير، عبر قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا بعنوان «جلسة 9 يناير.. رئيس لبنان بين التحديات والفرصة الأخيرة»، موضحة أن الموعد المحدد من رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية هو 9 يناير المقبل، بعد شغور المنصب منذ نهاية ولاية الرئيس ميشيل عون في 31 أكتوبر 2022.

أكدت الإعلامية رغدة منير أن الشغور الرئاسي بات مشكلة متكررة في لبنان، حيث لم يشهد البلاد استقرارًا رئاسيًا منذ عام 2014، موضحة أن الظروف الراهنة، خاصة الحرب الإسرائيلية الأخيرة، فرضت الحاجة الملحة لإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت.

رغم اقتراب موعد الجلسة، لا يزال الغموض يسيطر على المشهد الرئاسي، مع استمرار النقاشات بين القوى السياسية الداخلية، مشيرة رغدة منير إلى وجود تفاؤل بإمكانية بلورة التوجهات الحاسمة قبل الجلسة، بينما تتشكك قوى أخرى في قدرة الجلسة على إنهاء الشغور الرئاسي.

ولفتت أنه برزت عدة أسماء كمرشحين محتملين لرئاسة لبنان، من بينهم: العماد جوزيف عون، قائد الجيش اللبناني، رغم عدم إعلانه رسميًا الترشح، واللواء إلياس البيسري برز اسمه بعد توليه مهام المديرية العامة للأمن العام، وإبراهيم كنعان رمز بارز في التيار الوطني الحر، وسمير عساف المصرفي اللبناني الذي يحظى بدعم فرنسي واضح، وتريسي شمعون سفيرة لبنان السابقة لدى الأردن، التي أعلنت رسميًا ترشحها، ممثلة الحضور النسائي في السباق الرئاسي.

وأشارت إلى أنه قوى سياسية أبدت تخوفها من إخفاق الجلسة المرتقبة، مما قد يعيد لبنان إلى دوامة الانتظار ورهانات جديدة، في ظل الغموض الذي يحيط بالتوافق على اسم المرشح الرئاسي.