حضور ضعيف لجماهير الأهلي في مباراة إنبي

شهدت مدرجات استاد المقاولون العرب “عثمان أحمد عثمان” حضور جماهيري ضعيف من قبل جمهور النادي الأهلي لمؤازرة الفريق أمام إنبي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وظهرت مدرجات استاد عثمان أحمد عثمان شبة خالية من جمهور المارد الأحمر وهي المرة الأولى التي تتواجد إعداد قليلة جدا من جماهير الأهلي في المباريات.

شوط أول سلبي بين الأهلي وإنبي

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وإنبي، بالتعادل السلبي في المباراة المقامة بينهما على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الاهلي

بدأ النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على دكة البدلاء: حسين الشحات وأشرف داري وحمزة علاء وعمرو السولية وكريم نيدفيد وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وسمير محمد وكريم الدبيس

تشكيل إنبي



وبدأ نادي إنبي بقيادة محمد إسماعيل المدير الفني المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى : رضا السيد.

خط الدفاع : مصطفى دويدار – أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – محمد سمير.

خط الوسط : أحمد العجوز – مودي ناصر – مصطفى شكشك – محمد سمير .

خط الهجوم : أحمد حواش – محمد حتحوت.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، رمضان مصطفى وسيف سفاجا و تيندري مونوفو وخالد أحمد وشيكو محارب و أحمد جمال ومحمد حامد ورفيق كابو وأحمد أمين أوفا.