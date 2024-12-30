محافظ كفر الشيخ يتابع جهود كسح مياه الأمطار وجاهزية المعدات بسيدي سالم

تابع، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، جهود كسح مياه الأمطار بمركز ومدينة سيدي سالم، تحت إشراف اللواء أشرف بدران رئيس المدينة ، وذلك لرفع كفاءة منظومة النظافة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا باستمرار أعمال تطهير بيارات الصرف الصحي وصيانة صفايات الأمطار.

كلف محافظ كفرالشيخ، ‏رؤساء الواحدات المحلية بالمراكز والمدن والقطاعات والأجهزة المعنية بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، ورفع وكسح مياه الأمطار أولاً بأول، وتحسين منظومة النظافة، وتطهير بيارات وشبكات الصرف الصحي، وصيانة صفايات الأمطار، وأعمدة وكشافات الإنارة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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