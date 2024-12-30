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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع جهود كسح مياه الأمطار وجاهزية المعدات بسيدي سالم

ورفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية

كسح مياه الأمطار
كسح مياه الأمطار بكفر الشيخ
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تابع، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، جهود كسح مياه الأمطار بمركز ومدينة سيدي سالم، تحت إشراف اللواء أشرف بدران رئيس المدينة ، وذلك لرفع كفاءة منظومة النظافة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا باستمرار أعمال تطهير بيارات الصرف الصحي وصيانة صفايات الأمطار.

كلف محافظ كفرالشيخ، ‏رؤساء الواحدات المحلية بالمراكز والمدن والقطاعات والأجهزة المعنية بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، ورفع وكسح مياه الأمطار أولاً بأول، وتحسين منظومة النظافة، وتطهير بيارات وشبكات الصرف الصحي، وصيانة صفايات الأمطار، وأعمدة وكشافات الإنارة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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