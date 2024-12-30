البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة الجديدة.. غدًا

تستعد الكنائس المسيحية، في مصر والعالم للاحتفال برأس السنة الميلادية غدا الثلاثاء، للاحتفال ببدء عام جديد، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الاحتفالات بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية.



ومن المقرر مشاركة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية الأنبا بافلي أسقف المنتزه، والأنبا إيلاريون اسقف غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا اسقف شرق الإسكندرية، إلى جانب مشاركة كهنة الكاتدرائية.



تبدأ الاحتفالات بصلاة التسبحة، حيث يتجمع أبناء الكنيسة في أجواء من الروحانية والمحبة، متوجهين بالشكر لله على ما أنعم به عليهم في العام الماضي، وتعتبر هذه الصلوات فرصة للمؤمنين للتأمل في الماضي واستقبال العام الجديد بالأمل والبركة.



يشارك الحضور في ترديد الترانيم الروحية "الكورالات " التي تعكس الفرح والامتنان، مما يعزز من الروابط بين الأعضاء داخل الكنيسة.

بعد انتهاء صلوات التسبحة، يتولى البابا تواضروس الثاني، برفقة الأساقفة والشعب القبطي، قيادة صلوات القداس الإلهي لرأس السنة الميلادية. يستمر القداس حتى صباح يوم 1 يناير 2025، ليكون فرصة للمؤمنين للتعبير عن آمالهم وتطلعاتهم للعام الجديد، مُعبرين عن رغبتهم في بداية جديدة مليئة بالبركات الروحية.

تسعى الكنيسة دائمًا إلى تعزيز روح الوحدة والمحبة بين أبنائها، ولذا فإن الاحتفالات تأتي في سياق تأكيد الهوية المسيحية وتعزيز الانتماء للمجتمع القبطي.



يُعد هذا الحدث مناسبة ليست فقط للاحتفال ببداية عام جديد، بل أيضًا لتعميق الروابط الروحية والاجتماعية بين أبناء الكنيسة.

من المتوقع أن يشهد الاحتفال حضورًا كبيرًا من المصلين، مما يعكس التزامهم بالطقوس الدينية ويؤكد على أهمية هذه المناسبات في الحياة الروحية للكنيسة.

وتزينت كنائس جمهورية مصر العربية بأعلام الوطن، معبرة عن الهوية الوطنية. فقد أضحت الأعلام تزين الواجهة الخارجية للكنائس، لتشعل مشاعر الفخر والانتماء في قلوب المسلمين والمسيحيين الذين يمرون بجوارها.