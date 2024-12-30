"مكافحة الارهاب" يعلن تصفية 7 عناصر إرهابية في حملة تفتيش واسعة بالعراق

كشفت السلطات الأمنية العراقية، عن تنفيذ حملة تفتيش واسعة في مناطق متفرقة بالبلاد أسفرت عن مقتل 7 عناصر ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي، في إطار تتبع الأمن العراقي لعصابات وخلايا التنظيم الإرهابي، لمنع امتلاكه أي قدرات مستقبلية تساعده على الإخلال بالأمن والاستقرار في العراق.

ووفقا لبيان صادر عن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم، أن أبطال الجهاز نفذوا حملة تفتيش واسعة بإشراف مباشر ومتابعة ميدانية لرئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن كريم التميمي.



وأضاف البيان، أن قطاعات الجهاز بدأت حملتها في سلسلة جبال حمرين، وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وبعد توجيه ضربة جوية بعملية تفتيش وتطهير أسفرت عن مقتل 7 إرهابيين وتدمير 20 مضافة و3 كهوف و5 أنفاق. بالإضافة لتدمير 5 مضافات أخرى في محافظة الأنبار.



وأشار البيان أن العملية تمت بالتنسيق مع خلية الصقور الاستخبارية، حيث تمكن الجهاز من ضبط العديد من المواد المتفجرة في الحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين وديالى.



وفي ختام البيان أكد جهاز مكافحة الإرهاب أن العمليات الأمنية التي ينفذها لإلقاء القبض على فلول العصابات الإرهابية وتطهير وتفتيش المضافات والكهوف مستمرة لأبطال جهاز مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء بلدنا الغالي.



وقبل يوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة، أنه من خلال عملية متميزة ومتابعة حثيثة وجهد استخباري نوعي خارج الحدود العراقية وبإشراف ومتابعة وتخطيط من قيادة العمليات المشتركة، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي من إلقاء القبض أحد الإرهابيين الصادر بحقه مذكرة قبض قضائية من المتورطين بجريمة سبايكر وقتل المواطنين العراقيين الأبرياء.