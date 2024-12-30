الصليب الأحمر: تدمير النظام الصحي في غزة يشكل تهديدًا غير مقبول لحياة المدنيين

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الإثنين‘ أن تدمير النظام الصحي في شمال غزة يشكل تهديدًا غير مقبول لحياة المدنيين.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها أن استمرار تدمير المنشآت الصحية والمرافق الطبية يعرض آلاف المدنيين الفلسطينيين في المنطقة لخطر جسيم، ويزيد من معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعانون منها.

وأشارت اللجنة، إلى أن الوصول إلى الرعاية الصحية أصبح أمرًا بالغ الصعوبة، مما يفاقم من معاناة المرضى والمصابين.

وطالبت جميع الأطراف المتحاربة بالامتثال للقانون الدولي الإنساني، واحترام وحماية المرافق الطبية، بما يضمن للمدنيين حقهم في الحصول على العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

وجددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دعوتها لجميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين سلامة العاملين في المجال الطبي والمرافق الصحية، وتوفير بيئة آمنة لتمكين المدنيين من الحصول على الرعاية الصحية دون تهديدات أو مخاطر.