وزارة الشباب: النسخة الثانية من مسابقة "بداية حلم" تحظي برعاية قرينة رئيس الجمهورية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن رعاية قرينة السيد رئيس الجمهورية، للنسخة الثانية من مسابقة "بداية حلم"، والتي تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب" الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية "للفئة العمرية من (18- 40) عام.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن رعاية السيدة الأولي لـ "بداية حلم" للعام الثاني، هو استمرار للقيمه المضافة الحقيقية التى تمثلها تلك المسابقة، وتعكس دون شك التقدير الدائم والمتواصل للدولة المصرية، لأفكار الشباب ومشاركاتهم في شأن تحصين الهوية الوطنية المصرية، ودرء كل ما يواجهها من مشاكل وتحديات، والعمل على وضع طموحات الشباب وتطلعاتهم فى مقدمة أجندة العمل الوطنى كأساس راسخ تنطلق به ومعه ركائز الجمهورية المصرية الجديدة.

أشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن مسابقة «بداية حلم»، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة، في شأن تمكين الشباب، وتعظيم إسهاماتهم، والاستفادة منها على كل أصعدة العمل الوطني من خلال تبني العديد من المبادرات الشبابية، وتحويل رؤى الشباب وأفكارهم، إلى برامج ومشروعات تساهم فى بناء الوطن.

وجاءت المسابقة ضمن الأهداف الاستراتيجية العامة للدولة، والتي تعمل على بناء الإنسان المصري وترسيخ هويته من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الشباب على الإبداع والابتكار، لتحقيق الريادة لمصر في كافة المجالات.

وتُعد مسابقة "بداية حلم" أكبر مسابقة للأفكار وأصحاب المبادرات علي مستوي الجمهورية، وتهدف إلى تحقيق أعلى نسبة مشاركة للشباب في البناء المجتمعي، وتحسين الصورة الذهنية المرتبطة بالعمل الوطني والمبادرات المجتمعية، تدريب وتأهيل الشباب ورفع مستويات الكفاءة والإنتاجية، كما تهدف إلى ترسيخ المبادئ والأخلاقيات والسلوكيات الإيجابية من خلال ممارسة عملية، علاوة علي الربط الفعال ما بين المبادرات المتنوعة ورؤية 2030 بما يعزز ثقة الشباب بالمنظومة الوطنية المتكاملة، خلق نماذج إيجابية وترسيخ مبدأ الثواب المرتبط بالإجادة والإنتاجية.