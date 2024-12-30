الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام إنبي ويفشل في الوصول لقمة الدوري

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام إنبي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على استاد المقاولون العرب في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

كان الأهلي الأخطر على مرمى الفريق البترولي، ولكن غياب التركيز حال دون هز الشباك.

واهدر فريق إنبي فرصة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط بعدما اضاع أحمد كالوشا ضربة جزاء للفريق البترولي في الدقيقة 88.

بهذه النتيجة فشل الأهلي في اعتلاء صدارة الدوري، واكتفي بنقطة التعادل ليصل الي 12 نقطة في المركز الثالث بينما وصل إنبي للنقطة 6 في المركز الثالث عشر.

تشكيل الأهلى

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة إنبي المقرر لها الخامسة من مساء اليوم، باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي..

تشكيل إنبي



حراسة المرمى : رضا السيد.

خط الدفاع : مصطفى دويدار – أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – محمد سمير.

خط الوسط : أحمد العجوز – مودي ناصر – مصطفى شكشك – محمد سمير .

خط الهجوم : أحمد حواش – محمد حتحوت.

