القسام: أجهزنا من المسافة صفر على 5 جنود إسرائيليين

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، عن تنفيذ عملية نوعية مركبة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، أسفرت عن اقتحام نقطة عسكرية مستحدثة للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الكتائب في بيان صحفي: "تمكنا من تنفيذ هجوم مباشر على النقطة العسكرية، حيث أجهزنا من المسافة صفر على 5 جنود إسرائيليين كانوا متواجدين في الموقع."

وأضافت الكتائب أن العملية أسفرت أيضاً عن إحراق دبابة من طراز "مركافا" بالكامل، مما أدى إلى تدميرها مع طاقمها.

كما استهدفت الكتائب مركبة عسكرية كانت في الموقع، وألحقت بها أضراراً بالغة.

وأكدت كتائب القسام أن هذه العملية تأتي في إطار استمرار مقاومة الاحتلال وتكثيف العمليات ضد أهدافه العسكرية في قطاع غزة.