منها السبانخ والجزر.. 10 أطعمة صحية لمحاربة الشيب المبكر

يحدث شيب الشعر كنتيجة طبيعية للتقدم في العمر بسبب تراجع إنتاج الميلانين وهي الصبغة المسؤولة عن لون الشعر، ويمكن أن يظهر الشيب في مراحل مبكرة بسبب عوامل متعددة، منها الإجهاد، والتلوث، ونمط الحياة غير الصحي مثل التدخين، فهذه العوامل تؤدي إلى الإجهاد التأكسدي الذي يؤثر على صحة بصيلات الشعر.

كما يلعب النظام الغذائي دورًا حاسمًا في تأخير ظهور الشيب، فمن خلال تضمين الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن في وجباتك اليومية، يمكنك دعم صحة بصيلات الشعر وتقليل تأثير العوامل البيئية ونمط الحياة على لون شعرك الطبيعي، وتقدم لكم “البوابة نيوز” أبرز أسباب الشيب المبكر وكيفية الوقاية منه من خلال اتباع نظام غذائي وصحي متوازن، بحسب ما نشره موقع "تايمز أوف إنديا".

أسباب الشيب المبكر

1. الإجهاد والتأكسد

الإجهاد هو أحد الأسباب الرئيسية للشيب المبكر، إذ يؤدي إلى زيادة الأضرار التأكسدية في الجسم، مما يؤثر سلبًا على بصيلات الشعر ويمنعها من إنتاج الميلانين.

2. نمط الحياة غير الصحي

التدخين يُعد من العوامل المساهمة في الشيب المبكر، حيث يزيد من الإجهاد التأكسدي في الجسم، كما أن التلوث والتعرض للأشعة فوق البنفسجية يسببان تلف بصيلات الشعر وتسريع ظهور الشعر الرمادي.

3. التقدم في العمر

مع مرور الزمن، تصبح الخلايا الصبغية أقل كفاءة أو تموت تدريجيًا، ما يؤدي إلى فقدان الشعر لونه الطبيعي.

أطعمة مفيدة لمحاربة الشيب المبكر

1. السبانخ: مصدر غني بالحديد، يساعد في تحسين تدفق الأكسجين إلى بصيلات الشعر، مما يدعم الحفاظ على اللون الطبيعي للشعر.

2. عين الجمل: غني بالبيوتين، وهو عنصر ضروري لتقوية أنسجة الشعر والحفاظ على لونه الطبيعي.

3. بذور السمسم: تحتوي على معادن مثل الحديد والزنك، التي تعزز إنتاج الميلانين وتحافظ على لون الشعر.

4. أوراق الكاري: غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين ب، مما يغذي بصيلات الشعر ويبطئ من ظهور الشيب.

5. البطاطا الحلوة: غنية بالبيتا كاروتين، الذي يتحول إلى فيتامين أ ويدعم إنتاج الدهون الصحية في فروة الرأس لتعزيز لمعان الشعر.

6. الجزر: مصدر آخر للبيتا كاروتين الذي يساعد في تأخير الشيب المبكر.

7. اللوز: يحتوي على البيوتين الذي يدعم إنتاج الكيراتين ويحافظ على اللون الطبيعي للشعر.

8. الفاصوليا والعدس: توفر البروتين والحديد والزنك، وهي عناصر أساسية لصحة بصيلات الشعر.

9. الأفوكادو: غني بالدهون الصحية وفيتامين هـ، مما يغذي بصيلات الشعر ويحميها من التلف.

10. التوت: مصدر لفيتامين سي، الذي يعزز إنتاج الكولاجين ويحسن امتصاص الحديد، مما يدعم صحة ولمعان الشعر.