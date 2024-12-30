وزيرة التنمية المحلية تبحث مع رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ملفات التعاون المشترك

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء قدم الدكتور طارق الطوبي التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة توليها منصب وزير التنمية المحلية، وثقة القيادة السياسية لاختيارها في هذا المنصب كأول سيدة تتولي منصب وزير التنمية المحلية ومتمنياً لها المزيد من الإنجازات لاستكمال مسيرة النجاحات التي حققتها في محافظة دمياط في مختلف الملفات الخدمية التي تهم المواطنين وتمس حياتهم اليومية بمختلف المحافظات.

وشهد الاجتماع التنسيق بين الوزارة والهيئة فيما يتعلق بوضع آلية وعمل لجان مشتركة لتقييم المجازر الحكومية التي تم تطويرها بالمحافظات والتوافق علي الاشتراطات بما يتناسب مع وضع المجازر داخل المحافظات المصرية وتماشياً مع جهود وزارة التنمية المحلية في تطويرها علي أفضل صورة ممكنة وما شهده هذا الملف من انجازات خلال الفترة الماضية .

وشهد اللقاء مناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية وهيئة سلامة الغذاء، وعلي رأسها التنسيق بين الجانبين في تنفيذ قانون المحال العامة وجهود الهيئة في دفع وتيرة العمل في المنظومة بمختلف المحافظات ، كما تم استعراض جهود هيئة سلامة الغذاء في الرقابة علي المنشآت الغذائية ومنظومة سلامة الغذاء للحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين والرقابة علي المحال والسلاسل الغذائية والتجارية للتأكد من استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء.