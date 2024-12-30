وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة المصري للتنمية والتعليم

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة المصري للتنمية والتعليم، حيث يهدف البروتوكول الى التعاون والتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والمؤسسة لتحقيق الاهداف المشتركة والمتعلقة بتوفير الخدمات والانشطة المختلفة والمتنوعة الخاصة بالفتاة والمرأة بمحافظة البحيرة كمرحلة أوليه ، بالاضافة الى تدريب وتمكين المرأة في المجتمع المصري.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال مراسم توقيع البروتوكول، أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات المجتمعية لتحقيق التنمية الشاملة. وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين الفتاة والمرأة في جميع المحافظات، من خلال برامج تدريبية ومبادرات تنموية تهدف إلى بناء قدراتهن وتعزيز مشاركتهن في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، الي جانب تنفيذ انشطة تطوعية بمشاركة اعضاء مراكز الشباب.

وأشار الوزير إلى أن هذا البروتوكول يُعد خطوة نوعية نحو دعم الحرف اليدوية والتراثية، وتوفير فرص تدريب وتأهيل للشباب والفتيات، بما يسهم في إعدادهم لسوق العمل.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه مؤكدا على سعي الوزارة لتقديم خدمات متكاملة تركز على بناء الإنسان المصري، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتمكين الفئات المستهدفة، مشددا على أن الوزارة لن تدخر جهدًا في توفير الدعم اللازم لتطوير مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز مجتمعية متكاملة تخدم المجتمع من خلال تنظيم أنشطة متنوعة تشمل التدريب والتوعية والخدمات الطبية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع مؤسسة المصري للتنمية والتعليم لتحقيق هذه الأهداف.

قام بتوقيع البروتوكول اللواء إيهاب بشير، الوكيل الدائم بوزارة الشباب والرياضة، والاستاذة سهير محمد عوض، رئيس مجلس امناء مؤسسة المصري للتنمية والتعليم.