بـ٣ أهداف نظيفة .. مسار يواصل سلسلة انتصاراته في الدوري

انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين فريقي مسار والبنك الاهلي على ملعب رايت تو دريم، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

واستطاع فريق مسار مواصلة انتصاراته والفوز على نظيره فريق البنك الاهلي بثلاثة أهداف دون رد ، أحرزت اللاعبة مهيرة علي وحلا عبدالصمد وساندرين، ليخطف ثلاث نقاط جديدة، ليصل ل ٣٣ نقطة.

ودخل فريق الكرة النسائية لنادي مسار المباراة في المركز الثاني برصيد 30 نقطة جمعها من 10 مباريات خاضها، حيث حقق العلامة الكاملة في كل مبارياته.

بينما دخل فريق البنك الأهلي المباراة في المركز السادس برصيد 25 نقطة جمعها من 10 مباريات، فاز خلالها فى 8 مواجهات وتعادل فى لقاء وخسر لقاء

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب دوري الكرة النسائية برصيد 36 نقطة، جمعها من 13 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 12 لقاء وسقط مرة وحيدة كانت أمام مسار.



