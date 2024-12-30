تعرف على حصاد مديرية الثقافة بمحافظة المنيا لعام 2024

أصدرت مديرية الثقافة بالمنيا تقريرًا مفصلاً حول جهودها وأنشطتها خلال عام 2024، حيث استعرض التقرير الفعاليات الثقافية والفنية التي تم تنظيمها لتعزيز الوعي الثقافي وتنمية المهارات الإبداعية لدى أبناء المحافظة، مؤكدا أهمية دعم الهوية الثقافية، وتقديم أنشطة تسهم في بناء مجتمع واعٍ ومثقف، يعزز القيم المجتمعية وينمو الإبداع لدى الأجيال القادمة.

ندوات وورش فنية

وأوضح التقرير أن المديرية نظمت 2,103 نشاطًا متنوعًا في مختلف مراكز وقرى المحافظة، مستهدفة أكثر من 132,234 مواطنًا. وتنوعت الأنشطة بين ندوات، ورش فنية، أمسيات ثقافية، احتفاليات وطنية، لقاءات دينية، مبادرات ومسابقات، معارض كتب وفنية، منتديات، وورش أشغال حرفية وتراثية.

تجديد ورفع كفاءة مسرح قصر ثقافة المنيا

وأشار التقرير إلى زيارة وزير الثقافة للمحافظة، حيث تفقد أعمال تجديد ورفع كفاءة مسرح قصر ثقافة المنيا، الذي يتسع لـ300 مقعد ومجهز بأحدث تقنيات الصوت والإضاءة، بعد توقف دام أكثر من 20 عامًا. كما شملت الجولة زيارة قاعات المعارض، وغرف الفنون الشعبية والتشكيلية، ونادي الأدب، ومرافق أخرى بالقصر، بالإضافة إلى بحث تطوير عدد من قصور وبيوت الثقافة، بما في ذلك قصر ثقافة أبو قرقاص.

استضافة المحافظة لمؤتمر العام لأدباء مصر

كما سلط التقرير الضوء على استضافة محافظة المنيا للمؤتمر العام لأدباء مصر في دورته الـ36، بحضور وزير الثقافة والمحافظ، وهي المرة الخامسة التي يعقد فيها المؤتمر بالمحافظة. وخلال المؤتمر، أعلن وزير الثقافة المنيا “عاصمة للثقافة المصرية” لعام 2025، كما افتتح معرضًا للكتاب ومعرضًا للفنون التشكيلية.