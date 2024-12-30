الخسائر المالية في مطارات إسرائيل تتجاوز 100 مليون شيكل بسبب الحرب

أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية، اليوم، عن خسائر كبيرة وصلت إلى 105 ملايين شيكل في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

ووفقًا للتقارير الواردة من القناة 13 الإسرائيلية، تعود هذه الخسائر إلى تأثيرات الحرب الأخيرة على الاقتصاد، حيث شهدت المطارات انخفاضًا حادًا في عدد المسافرين، بالإضافة إلى تقليص الرحلات الجوية من قبل الشركات الدولية.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" يوم الاثنين عن قرارها بتمديد تعليق رحلاتها من تل أبيب إلى موسكو حتى نهاية فصل الشتاء.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية بأن هذه الخطوة تأتي عقب توقف حركة الطيران بين تل أبيب وموسكو الأسبوع الماضي، في ظل "التطورات الأخيرة في المجال الجوي الروسي"، وذلك بعد إعلان مسؤولين أذربيجانيين عن تحطم طائرة ركاب في كازاخستان يوم الأربعاء الماضي، إثر استهدافها من قبل الدفاعات الجوية الروسية.

وأوضحت شركة "إل عال" في بيان لها أنه "بعد تقييم شامل للوضع، تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية على خط تل أبيب-موسكو حتى نهاية الموسم الشتوي، وذلك في ضوء المشاورات المستمرة مع السلطات المحلية لفهم طبيعة الوضع".