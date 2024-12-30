"إنستا باي" تسجل 1.5 مليار معاملة بقيمة 2.9 تريليون جنيه خلال 2024

شهدت منظومة المدفوعات اللحظية الوطنية "إنستاباي" نموًا ملحوظًا في حجم المعاملات خلال عام 2024، حيث سجلت نحو 1.5 مليار معاملة بقيمة إجمالية تجاوزت 2.9 تريليون جنيه.

وارتفع عدد مستخدمي الخدمة إلى حوالي 12.5 مليون عميل، مما يعكس الإقبال المتزايد على الحلول الرقمية في مصر.

وتعتبر منظومة "إنستاباي"، التي أطلقها البنك المركزي المصري في أبريل 2022، إحدى أهم ركائز البنية التحتية لنظم الدفع الحديثة.

وتهدف إلى توفير بديل شامل للمدفوعات النقدية، مما يتيح للعملاء إجراء التحويلات المالية لحظيًا على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

وفي إطار دعم التحول الرقمي ضمن رؤية مصر 2030، أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري قرارات جديدة تشمل تمديد الإعفاء من الرسوم والعمولات على التحويلات البنكية للأفراد بالجنيه المصري التي تتم عبر القنوات الإلكترونية مثل الإنترنت والموبايل البنكي.

كما تم تمديد الإعفاء من الرسوم لخدمات التحويلات التي تتم عبر منظومة "إنستاباي".

تسري هذه القرارات بدءًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، بهدف تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية والاستفادة من ميزاتها مثل السرعة والمرونة في إنجاز المعاملات المالية من أي مكان وفي أي وقت.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد في المجتمع.