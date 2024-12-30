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الإثنين 30 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

مع حلول 2025.. تعرف على الأبراح الأكثر حظا

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مع حلول عام 2025، يبحث الكثيرون عن برجهم في العام الجديد، وماذا سيحدث لهم، وكيف سيكون حالهم في 2025.

وفي التقرير التالي نستعرض علي أكثر الأبراج حظًا في العام الجديد وتوقعات كل برج.


الحمل

 في 2025 يشهد برج الحمل  بيع وشراء وعقارات وأموال.


الثور 

2025 السنة  الأفضل بالنسبة له ، وهي سنة مميزة علي كافة المستويات.


الأسد

من ملوك الحظ ولديه سفر وشغل جديد، ولكن عليه أن يحذر العلاقات السامة والماضي.


الحوت 


يشهد تدفق أموالا كثيرة وتقدم على كافة الأصعدة ولديه استقرار وعليه أن يتحرر من أسر الماضي ويتعلم مما فات.


الجوزاء 

 لديه ارتباط ولديه سفر وتحقيق حلم طال انتظاره .


السرطان 


علي المستوى القانوني لديه كسب قضية ولديه إرث سيحصل عليه وتغير على كافة المستويات لما هو أفضل.


القوس 


ارتباط واستثمار وحسم علاقة قديمة.


الدلو 


سنة مختلفة يشهد فيها انتصارات واستفادة مادية وعاطفية.

 

العذراء


تغيرات كثيره وتنقلات  كثيرة وحصول علي أموال كثيرة.


الميزان 


أموال كثيرة وتغيرات جديدة وتعويضات عن كل الخسائر التي شهدها العام الماضي.


العقرب 


تغيرات جذرية إيجابية علي كافة الأصعدة .


الجدي 


علاقه افضل وسفر وأنشطة مختلفة وإبرام عقود.

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