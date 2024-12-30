رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل وفد البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة

استقبل الدكتور الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور سهير مراد خبير أول بالوكالة الالمانية للتعاون الدولي، والدكتور ايمن محرم استشاري ادارة المخلفات الصلبة، والسيدة مي مسلم مسئول المتابعة بالبرنامج الوطني لادارة المخلفات، والوفد المرافق لهم، بحضور الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة البيئة وجامعة كفرالشيخ في مجال البيئة وإدارة المخلفات.

صرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الهدف من الزيارة هو إعداد دراسة ودليل إرشادي لادارة المخلفات الصلبة بجامعة كفر الشيخ، وذلك من خلال البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ، للتعريف بكيفية إدارة المخلفات والتعامل السليم معها داخل الجامعة، مشيراً الي أن البرنامج يسعى إلى تحسين البينة التحتية، وتقديم الدعم المؤسسى لحماية البيئة، والاستدامة المالية، ورفع الوعى البيئى.

ومن جانبها أشارت الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم عرض أهداف دراسة المخلفات الصلبة بجامعة كفر الشيخ وبحث الوضع الراهن لادارة المخلفات وتحديد نقطة اتصال ودعم الدراسة ومناقشة بعض البيانات المطلوبة.

وعقب اللقاء توجه الفريق في زيارة ميدانية للجامعة، تفقد خلالها المستشفي الجامعي ومزرعة الجامعة، وأشاد الوفد بالدور الذي تقوم به الجامعة في الحفاظ علي البيئة وتدوير المخلفات.

جدير بالذكر أن البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة بدأ فى عام ٢٠١٥، وقامت فكرته على دعم منظومة المخلفات الصلبة فى المحافظات، بالإضافة إلى الدعم التشريعى لإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، ووضع مخطط الهيكل لوحدات المخلفات فى المحافظات المختلفة، وكذلك تنفيذ الدراسات الخاصة بمخطط لكل محافظة، الى جانب تطوير الإطار المؤسسى للمحافظات وانشاء وحدات ادارة المخلفات وبناء القدرات واعداد مؤشرات الأداء، ووضع الإطار العام للتخطيط والإستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات وضمان ربط التخطيط بالتمويل وضمان استدامة الموارد المالية، بالإضافة إلى إدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة من جامعى قمامة ومتعهدين وغيرهم لتقنيين اوضاعهم، واعداد الدراسات الفنية والإقتصادية لمنظومة ادارة المخلفات ودراسات الجدوى لمشروعات قطاع المخلفات فى مصر وما يقدمه البرنامج من رفع كفاءة وتدريب وحملات توعوية للعاملين بالمنظومة ولمختلف فئات المجتمع من القطاع الخاص والشباب والجمعيات الأهلية والمرأة وغيرها.