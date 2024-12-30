سعر الذهب منتصف اليوم الإثنين 30 سبتمبر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

سجل سعر الذهب منتصف تعاملات اليوم الاثنين 2024، استقرارا عند آخر انخفاض حققه سعر الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات في آخر تحديثات الصاغة، كما واصل سعر الذهب العالمي ثباته، وفيما يلي تحديثات سعر الذهب وفقا للتحديث الرسمي.

سعر الذهب في مصر

شهد سعر الذهب عيار 24 اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 استقرارًا في أسواق الصاغة، وفقًا لما أوضحته الشعبة العامة للذهب والمجوهرات ليسجل 4274.29 جنيه للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024، استقرارًا داخل أسواق الصاغة المحلية عند: 3740 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024، داخل أسواق الصاغة المحلية قيمة: 3205.71 جنيه.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024، نحو: 29920 جنيها.

فيما سجل سعر الذهب عالميا نحو 2615 دولارا للأوقية.