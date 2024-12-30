نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحي بمركز أبو النمرس

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة اليوم الاثنين مشروعات الصرف الصحي بمركز أبو النمرس وتابع التجهيزات النهائية بمحطة رفع الصرف الصحي بقرية المنوات ومحطة رفع الصرف الصحي بقرية بني يوسف تمهيدا لتشغيل خدمة الصرف الصحي بالقريتين.

وتابع “الشهابي” أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف بطريق جسر الصليبة بشبرامنت مشددا برفع معدلات تنفيذ الأعمال والانتهاء من نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية بمركز أبوالنمرس وعاين التجهيزات النهائية بمحطة رفع الصرف الصحي بقرية المنوات ومحطة رفع الصرف الصحي بقرية بني يوسف تمهيدا لتشغيل خدمة الصرف الصحي بالقريتين، في أطار تكليفات المهندس عادل النجارمحافظ الجيزة .

ووجه النائب بتلافي جميع الملاحظات داخل المشروعين تمهيدا لتشغيل خدمة الصرف الصحي بالقريتين خلال الفترة المقبلة .

وتفقد النائب أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف بطريق جسر الصليبة بشبرامنت بداية من طريق المريوطية الي ترعة الشبرامنتية بطول ٣ كم وذلك لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة بذلك القطاع الحيوي مشددا برفع معدلات تنفيذ الأعمال والأنتهاء من نقل المرافق المتعارضة مع أعمال الرصف.