محافظ البحيرة: 1.44 مليار جنيه لتطوير عيادات ومستشفيات التأمين الصحي

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن قطاع التأمين الصحي يشهد طفرة نوعية من خلال تنفيذ 5 مشروعات كبرى بتكلفة إجمالية بلغت 1.44 مليار جنيه، بهدف تحسين جودة الرعاية الطبية وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز، ضمن جهود المحافظة لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة البنية التحتية لمنشآت التأمين الصحي بالمحافظة.

مشروعات التأمين الصحي في البحيرة

وأشارت المحافظ إلى أن المشروعات تشمل ترميم ورفع كفاءة 18 وحدة بعيادة دمنهور التخصصية بمركز دمنهور، إنشاء وتطوير مستشفى مبرة كفر الدوار لتقديم خدمات طبية متكاملة بمركز كفر الدوار، إنشاء عيادة شاملة بمركز المحمودية على مساحة 700 م²، إنشاء عيادة متطورة بمركز إيتاي البارود على مساحة 610 م²، إنشاء عيادة على أرض بمساحة 1475 م² بمركز حوش عيسى.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية الصحية بالمحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة مشددة على أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة .

كما أشارت الدكتورة جاكلين عازر أن البحيرة تسير بخطى ثابتة نحو تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الصحية، بما يتماشى مع تطلعات واحتياجات المواطنين ويعكس رؤية شاملة للتنمية المستدامة بالمحافظة.