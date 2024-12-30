مركز تنمية الموارد البشرية بجامعة قناة السويس يعلن عن برامجه التدريبية

تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور عبد الرحيم أحمد المدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية، أعلن مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس بمركز تنمية الموارد البشرية، عن سلسلة من الدورات التدريبيه خلال شهر يناير القادم؛ تبدأ من 13 إلى 14 يناير بدورة نظم الامتحانات وتقويم الطلاب وتستهدف المدرسين المساعدين والمدرسين، أما برنامج استخدام قواعد البيانات العالمية والتي تستهدف جميع الفئات ، وبرنامج مشروعات البحوث التنافسية التي تستهدف المدرسين والأساتذة المساعدين فتعقد خلال يومي 15 و 16 يناير.

فيما يعقد برنامج أخلاقيات البحث العلمي التي تستهدف المعيدين والمدرسين المساعدين ، وبرنامج تصميم المقرر الدراسي والبرنامج الأكاديمي والذي يستهدف المدرسين الأساتذة مساعدين فتعقد خلال الفترة من 19 إلى 20 يناير ، أما من 21 إلى 22 فيعقد برنامج السلوك المسئول في البحث العلمي لجميع الفئات ، ومن 26 إلى 27 يناير يعقد البرنامج التدريبي استراتيجيات التعلم والتعليم الجامعي الحديث لجميع الفئات ، أما برنامج إدارة الأزمات فيعقد من 28 إلى 29 يناير مستهدفا جميع الفئات.

تقام البرامج التدريبية بإشراف تنفيذي الدكتورة عفاف عطية عطية مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وتعقد الدورات من العاشرة صباحاً إلى الثالثة ظهراً بمقر مركز تنمية الموارد البشرية.

كما تعقد دورتان أون لاين لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ممن ليسوا على رأس العمل أو من خارج جامعة قناة السويس جميع الدورات فترة مسائية تبدأ الساعة الخامسة مساءً حتى العاشرة مساءً .

البرنامج التدريبي الأول يعقد خلال الفترة من 18 إلى 19 ويستهدف المدرسين والأساتذة المساعدين وهو : إنتاج المقرر الإلكتروني ، أما البرنامج التدريبي الإرشاد الأكاديمي والتوجيه الطلابي فيعقد خلال الفترة من 25 إلى 26 يناير مستهدفا المدرسين والأساتذة المساعدين ، فيما يعقد برنامج سلوكيات وآداب مهنة العمل الجامعي خلال الفترة من 22 إلى 23 يناير مستهدفة جميع الفئات.