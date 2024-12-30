محافظ أسوان يتابع ميدانيا أعمال ربط الخط الجديد لتغذية حي الإسكان المتميز

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، ميدانياً الجهود الجارية للإنتهاء من أعمال ربط الخط الجديد، الذى تم تنفيذه بواسطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لتغذية حى الإسكان المتميز، مباشرة من خزان المحمودية بقطر 315 مللى وبطول 1 كم و 150 متر دون إرتباطه بأى خطوط أخرى حتى لا تتكرر المشكلة الأخيرة ، والتى تسببت فى إنقطاع المياه عن الحى خلال الأيام الماضية .

محافظ أسوان يتابع ميدانياً أعمال ربط الخط الجديد لتغذية حى الإسكان المتميز

وخلال جولته التى رافقه فيها المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والمهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية ، أطمأن الدكتور إسماعيل كمال على الأعمال الجارية لإكتمال الخط وتعقيمه تمهيداً لتشغيله الفعلى وضخ المياه به من 4 إلى 6 ساعات كحل عملى للقضاء نهائياً على مشكلة ضعف المياه بحى الإسكان المتميز .

بدء ضخ المياه للمناطق الواقعة على طريق السادات

وفى نفس الجولة تابع محافظ أسوان بدء ضخ مياه الشرب تدريجياً للمناطق الواقعة على طريق السادات لضمان إنتظامها وإستقرارها خلال الساعات القادمة بعد إمتلاء الشبكات بالمياه فى هذه المناطق بشكل كامل، موجهاً إلى أهمية المراجعة الكاملة على المحابس المغذية ، وأيضاً محابس الهواء وضمان تأمينها ، وعدم تعرضها للكسورات أو الأعطال مستقبلياً .

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