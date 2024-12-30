شمال سيناء تشارك في التصفيات النهائية لمسابقة الحلم المصري بالإسكندرية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن مشاركة محافظة شمال سيناء في التصفيات النهائية لمسابقة الحلم المصري في نسختها السادسة بالإسكندرية.

وتعلن وزارة الشباب والرياضة عن مشاركة ٢٣ محافظة بالتصفيات النهائية لمسابقة الحلم المصري في نسختها السادسة لذوي القدرات والهمم، والتي تنفذها الإدارة المركزية لشئون الوزير "مكتب قادرون باختلاف"، خلال الفترة من (١٨ -٢٥) يناير ٢٠٢٥، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالاسكندرية، تشارك شمال سيناء في مجالات" الفن التعبيري، الشعر، وإلقاء.

وتهدف مسابقة "الحلم المصري" إلى دمج ذوي القدرات والهمم في المجتمع، تنمية المواهب والقدرات لدى شريحة ذوي الهمم، واكتشاف المواهب لدى شريحة ذوي الهمم بمختلف محافظات الجمهورية، وإبراز دور الدولة في احتواء تلك الشريحة التي تستحق الرعاية الكاملة، علاوة على زيادة الانتماء لدى ذوي الهمم وغرس القيم والمثل لديهم.

جدير بالذكر أن لجان التحكيم تضم كل من الدكتورة نجوى محمود حسین لجنة تحكيم مجال الشعر، الدكتور محمد مخيمر عضو لجنة تحكيم مجال الشعر، والدكتورة هالة مجدي رحال أعضاء لجنة تحكيم مجال الفن التعبيري.