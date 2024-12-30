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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

الإجازات الرسمية في مصر 2025 .. اعرفها باليوم والتاريخ والمناسبة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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تعرف على الإجازات الرسمية لعام 2025 بالتواريخ والمناسبات الرسمية، التى تتضمن الأعياد والأجازات الرسمية والوطنية والدينية.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى يتبقى ساعات على بدء عام ميلادي جديد 2025، والذي يبدأ أول أيامه الأربعاء المقبلن ونعرض لكم عبر البوابة نيوز الإجازات الرسمية للعام الجديد.

الإجازات الرسمية في مصر 2025

7 يناير الثلاثاء عيد الميلاد المجيد
25 يناير السبت عيد الشرطة - وثورة 25 يناير
30 مارس الأحد عيد الفطر المبارك
31 مارس الإثنين أجازة عيد الفطر المبارك
21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم
25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء
1 مايو الخميس عيد العمال
5 يونيو الخميس إجازة يوم وقفة عرفات
6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك
7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك
26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية
30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو
23 يوليو الأربعاء عيد الثورة
4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوي الشريف.
6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة.

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