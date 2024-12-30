محافظ الشرقية يفتتح مجزرًا نصف آلي بقرية قصاصين الشرق بالحسينية

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مجزر نصف آلي تابع لشركة القيصر للإنتاج الحيواني بناحية طريق 36 الحربي أمام مدرسة المعركة بقرية قصاصين الشرق بمركز الحسينية ، والذي يعمل بطاقة ذبح 40 رأس ماشية / ساعة وبتكلفة 100 مليون جنيه في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، واللواء دكتور إبراهيم متولي وكيل أول الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، والمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ،والمهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية والدكتور أسامة عبد القادر منسق عام محافظة الشرقية لحياة كريمة والحاج ابراهيم العناني صاحب المزرعه والمجزر النصف آلي وعدد من الأطباء البيطريين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمربي الماشية للنهوض بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان يُساهم في سد الفجوة الغذائية وتلبية إحتياجات السوق المحلى.

تفقد محافظ الشرقية أقسام المجزر واستمع الي شرح تفصيلي من اللواء دكتور إبراهيم متولي وكيل أول الوزارة مدير مديرية الطب البيطري حول مكوناته وآلية عمله وتمت الإشارة إلي أن المجزر مُقام على مساحة 6000 متر مربع ذلك داخل مزرعة مساحتها 100 فدان وملحق بها محجر بسعة 50 ألف رأس ماشية ، ويعمل المجزر بطاقة ذبح 40 رأس ماشية في الساعة بطريقة حديثة ومتطورة ، ويتكون المجزر من حظائر إنتظار مواشي ، وصالة ذبح بطاقة 40 رأس ماشية / ساعة ، ملحق بها غرفة تجميع جلود – غرفة تنظيف الأحشاء بالإضافة إلى 2 ثلاجة تبريد بطاقة إستيعابيه 50 رأس ماشية لكل ثلاجة بدرجة حرارة صفر – 4 م وصالة تشفية بمساحة 1000 متر مربع بطاقة إستيعابيه 40 رأس ماشية / ساعة و2 نفق تجميد بطاقة إستيعابيه 10 طن لكل نفق بإجمالي 20 طن عند درجة حرارة - 35 إلى - 40م ، بالإضافة إلى ثلاجة حفظ اللحوم بطاقة إستيعابيه 300 طن عند درجة حرارة – 18م .

أكد محافظ الشرقية حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالحفاظ على صحة المواطنين وتوفير اللحوم الحمراء الآمنه وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتسعى المحافظة جاهدة لتطوير ورفع كفاءة المجازر بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف المحافظ أن المجزر الجديد سوف يُساهم وبشكل كبير في الحفاظ على صحة المواطنين من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنه وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية ، وذلك في إطار سعي المحافظة للقضاء على الذبح خارج المجازر وإيجاد مجازر صغيرة قريبة من الكتل السكنية خاصة في المراكز والقرى.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم متولي وكيل أول الوزارة – مدير مديرية الطب البيطري أن الذبح يتم من خلال أحدث الآلات المتطورة التي تضمن إتمام عملية ذبح نظيفة لرؤوس الأغنام والماشية لإخراج لحم نظيف مطابق للمواصفات العالمية ، هذا إلى جانب تحقيق الإستفادة المثلى من مخلفات الذبح والفضلات ومعالجتها بطريقة آمنه صديقة البيئة وذلك تحت إشراف الأطباء البيطريين بقسم الصحة العامة بإدارة الصالحية الجديدة البيطرية ، حيث تم توفير الأختام والمواد الملونة اللازمة لختم اللحوم داخل المجزر تمهيداً لنقل اللحوم داخل سيارات تبريد تابعة للمجزر وتوزيعها على منافذ البيع المقامة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة لتقديمها للمواطنين بأسعار مخفضة .

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