محافظ دمياط يتفقد كورنيش النيل في الزرقا

تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم بمدينة بمدينة الزرقا ورافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ، كورنيش النيل، حيث تابع أعمال التطهير الجارية لمجرى نهر النيل، وأيضًا الموقف الحالى للكورنيش وحديقة الطفل بعد التطوير ، والوقوف على أى أعمال جارية خلال تلك الفترة.

وأكد " محافظ دمياط " على ضرورة متابعة التزام معديات السيارات بالاوزان المحددة للحمولة، وذلك حفاظاً على الأرواح والممتلكات .

وعلى جانب آخر، تفقد " المحافظ " نقطة إطفاء مدينة الزرقا للوقوف على جاهزية المعدات و الفرق للتعامل مع أى طوارئ قد تحدث ، حيث أكد على أهمية دور الحماية المدنية بملف التعامل الفورى لمجابهة الأزمات والكوارث .

إفتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ترافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، سوق اليوم الواحد بمدينة الزرقا ، وذلك بحضور النائب وليد التمامى عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة حزب مستقبل وطن بالزرقا و محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية و على النجار امين تنظيم أمانة الزرقا بالحزب و ربيع حجازى الأمين المساعد بالأمانة.

ويأتى المعرض المُقام على مساحة ٩٠٠ متر برعاية محافظة دمياط وبالتعاون بين مديرية التموين و حزب مستقبل وطن، ، حيث يشمل كافة السلع الأساسية والغذائية واللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة والعطارة والأسماك و المخبوزات بتخفيضات تتراوح من ٢٠ إلى ٣٠% ويُعقد أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

وخلال الافتتاح ، تفقد " المحافظ " المعرض و تواصل مع التجار والعارضين للاطمئنان على توافر السلع والاعلان عن أسعارها قبل وبعد الخصم، و أكد على أن أسواق اليوم الواحد تعكس اهتمام الدولة بتوفير السلع للمواطنين بجودة عالية وبأسعار اقل من مثيلاتها بالأسواق، حيث لفت إلى المحافظة تستهدف إقامة سوق بكل مدينة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بكافة المناطق، لافتًا إلى أن تلك الأسواق تعد حلقة وصل مباشرة بين المزارعين والتجار والمواطنين بما يضمن توفير الوقت والجهد و تلبية احتياجات المواطنين وتوفيرها بالسعر المناسب والتخفيف عن كاهلهم.